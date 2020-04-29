Щодо кандидатури Саакашвілі думки у Слузі народу розділилися – Разумков

Подання про призначення екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі віце-прем’єр з питань реформ до Верховної Ради ще не надходило, а у фракції Слуга народу думки щодо його кандидатури розділилися, заявив спікр парламенту Дмитро Разумков.

– Вже ближче до засідання, якщо це питання буде винесено, ми будемо бачити розстановку сил. Хтось гаряче підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, а хтось більш прагматично підходить до цього питання, ґрунтуючись на якихось базових речах, – наголосив він.

Водночас, на його думку, у монобільшості достатньо депутатів, які могли б проводити реформи й бути корисними уряду.

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– Станом на сьогодні я не впевнений, що буду повністю розділяти і підтримувати кадрові призначення в уряд, що обговорюється, – додав голова Верховної Ради.

За даними ЗМІ, розглядається також варіант висунення Саакашвілі на виборах мера в Одесі як кандидата Слуги народу з максимальною підтримкою влади.