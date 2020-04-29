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Факты / Украина / Политика

Шмыгаль анонсировал программу кредитов предпринимателям под госгарантии

Кабмин намерен запустить программу кредитов предпринимателям под госгарантии.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство должно предложить изменения, после которых под государственные гарантии предприниматели смогут получать кредиты.

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— Если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство, — сказал Шмыгаль.

К слову, украинские банки ожидают замедления кредитования из-за снижения спроса населения и бизнеса на кредиты.

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