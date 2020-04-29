Шмигаль анонсував програму кредитів підприємцям під держгарантії

Кабмін має намір запустити програму кредитів підприємцям під держгарантії.

Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд має запропонувати зміни, після яких під державні гарантії підприємці зможуть отримувати кредити.

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– Якщо підприємець не зможе показати дохід, оскільки не працював під час карантину, він все одно зможе отримати кошти. Гарантом виступить держава, – сказав Шмигаль.

До речі, українські банки очікують сповільнення кредитування через зниження попиту населення та бізнесу на кредити.