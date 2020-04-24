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Факты / Украина / Бизнес и финансы

С начала месяца Нацбанк выкупил на межбанке около $600 млн

Курс валют с начала апреля стабилизировался, поэтому Нацбанк смог выкупить валюту в резервы.

Регулятор выкупил на межбанке около $600 млн.

— Вместе с тем во время пиковых кризисных ситуаций на валютном рынке после 10 марта регулятор продал из резервов более $2 млрд. Таким образом сглаживались курсовые колебания, — сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

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К концу 2020-го резервы Нацбанка превысят $27 млрд. Этого хватит, чтобы сглаживать краткосрочные колебания на валютном рынке.

Напомним, Национальный банк Украины с 24 апреля снизил учетную ставку до 8% годовых.

До конца 2020 года ее планируют сохранить на уровне 7%.

Источник: НБУ

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