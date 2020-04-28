Украинские банки ожидают замедления кредитования из-за снижения спроса населения и бизнеса на кредиты.

Последний раз такое снижение фиксировали еще в 2015 году.

Это доказывают результаты Опросы об условиях банковского кредитования от Нацбанка. Банки прогнозируют замедление притока средств клиентов и рост рисков, прежде всего — кредитного.

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В связи с инфляционными рисками из-за мирового пандемии Covdi-19, многие украинские банки ужесточили стандарты кредитования. Также отмечается резкий спад одобренных заявок на кредиты населению.

— В следующем квартале банки ожидают наибольшего роста кредитного риска, в меньшей степени возрастут валютный и процентный риски, — говорится в результатах опроса.

В общем, в ближайший год банки Украины ожидают дальнейшего сокращения спроса на кредиты, однако прогнозируют рост объемов депозитов.

Напомним, в НБУ рассказали о перспективах получения Украиной транша от МВФ. Украина может получить $ 2 млрд уже во втором квартале 2020 года, что позволит покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета.