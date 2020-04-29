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Факты / Украина

Во Львове с 12 мая заработают летние площадки ресторанов

Со вторника, 12 мая, во Львове планируют постепенно восстанавливать работу летних площадок.

Мэрия разработает отдельные правила работы для заведений. Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый во время онлайн-встречи с рестораторами города.

— Прорабатываем предложение, чтобы с 12 мая разрешить работу летних площадок. Будем призывать правительство, чтобы с 12 мая были послабления для работы различных заведений.

Думаю, ресторанам было бы логично работать на вынос. Бесспорно, будет вопрос безопасности, как организовать работу, чтобы и работникам было безопасно. Люди будут ходить туда, где будет безопасно, — сказал Андрей Садовый.

Работу заведений будем восстанавливать постепенно и они будут работать по специальному протоколу.

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Учреждения должны буди обеспечены масками, перчатками и дезинфекторами, проводить температурный скрининг и тщательную дезинфекцию.

— Температурный скрининг должно быть обязательным как для работников, так и для клиентов. Посетителей с температурой принимать нельзя и посоветовать им пройти экспресс-тестирование в ближайшей поликлинике, — заверил мэр Львова.

Рестораторам предложили отказаться от стандартного меню и сделать его бесконтактным (онлайн, наклейка на столе или одноразовые).

Ранее Андрей Садовый инициировал открытие рынков во Львове.

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