У Львові з 12 травня запрацюють літні майданчики ресторанів

З вівторка, 12 травня, у Львові планують поступово відновлювати роботу літніх майданчиків.

Мерія розробить окремі правила роботи для закладів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час онлайн-зустрічі з рестораторами міста.

– Опрацьовуємо пропозицію, щоб з 12 травня дозволити роботу літніх майданчиків. Закликатимемо уряд, щоб з 12 травня були послаблення для роботи різних закладів. Думаю, ресторанам було б логічно працювати на винос. Безперечно, буде питання безпеки, як організувати роботу, щоб і працівникам було безпечно. Люди ходитимуть туди, де буде безпечно, – сказав Андрій Садовий.

Роботу закладів відновлюватимуть поступово і вони працюватимуть за спеціальним протоколом.

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Заклади мають буди забезпечені масками, рукавичками і дезінфекторами, проводити температурний скринінг та ретельну дезінфекцію.

– Температурний скринінг має бути обов’язковим як для працівників, так і для клієнтів. Відвідувачів із температурою приймати не можна і порадити їм пройти експрес-тестування у найближчій поліклініці, – запевнив міський голова Львова.

Рестораторам запропонували відмовитись від стандартного меню і зробити його безконтактним (онлайн, наклейка на столі чи одноразові).

Раніше Андрій Садовий ініціював відкриття ринків у Львові.