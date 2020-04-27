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Факты / Украина

Мэр Львова инициирует открытие продуктовых рынков

Городской голова Львова Андрей Садовой обратился к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне.

— Каждый городской голова очень хорошо знает рынки своего города и чего от них ждать. Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь — закрываем. Но я бы очень не хотел, чтобы из-за одного-двух нарушителей страдали миллионы людей, — написал Садовой.

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По словам мэра Львова, карантин на всех наложил определенные ограничения, но должна быть возможность влиять на эти условия, если это не противоречит здравому смыслу.

— Я понимаю ситуацию, в которой сегодня оказались владельцы продуктовых рынков, продавцы и фермеры. Товары быстро портятся, и времени мало. С другой стороны — покупатель, который покупает дорогие зарубежные товары, не имея права выбора, — отметил Садовой.

Напомним, по состоянию на 9.00 27 апреля в Украине зафиксировано 9 009 случаев коронавируса, из которых 392 — за прошедшие сутки.

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