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Факты / Украина / Общество

В Тернополе отказались открывать продуктовые рынки

В Тернополе продовольственные рынки заработают не ранее, чем после окончания карантина.

Такое решение приняли владельцы рынков города на заседании Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

После обсуждения всех возможных рисков, решением штаба был согласован перенос даты открытия рынков на 11 мая.

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Напомним, количество новых случаев коронавируса продолжает расти.

По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 подтвержденных случаев Covid-19. В Тернопольской области зафиксировано 664 случая.

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