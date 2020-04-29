В Тернополе отказались открывать продуктовые рынки

В Тернополе продовольственные рынки заработают не ранее, чем после окончания карантина.
Такое решение приняли владельцы рынков города на заседании Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
После обсуждения всех возможных рисков, решением штаба был согласован перенос даты открытия рынков на 11 мая.
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Напомним, количество новых случаев коронавируса продолжает расти.
По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 подтвержденных случаев Covid-19. В Тернопольской области зафиксировано 664 случая.