PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Тернополі відмовилися відкривати продуктові ринки

У Тернополі продовольчі ринки запрацюють не раніше, ніж після закінчення карантину.

Таке рішення ухвалили власники ринків міста на засіданні Тернопільского штабу для боротьби з коронавірусом.

Після обговорення усіх можливих ризиків, рішенням штабу було погоджено перенесення дати відкриття ринків 11 травня.

Читайте: Таємно проводив служби: в Тернопільській області від Covid-19 помер священик

Нагадаємо, кількість нових випадків коронавірусу продовжує рости.

Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 підтверджених випадків Covid-19. У Тернопільській області зафіксовано 664 випадки.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка