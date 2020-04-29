У Тернополі відмовилися відкривати продуктові ринки

У Тернополі продовольчі ринки запрацюють не раніше, ніж після закінчення карантину.
Таке рішення ухвалили власники ринків міста на засіданні Тернопільского штабу для боротьби з коронавірусом.
Після обговорення усіх можливих ризиків, рішенням штабу було погоджено перенесення дати відкриття ринків 11 травня.
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Нагадаємо, кількість нових випадків коронавірусу продовжує рости.
Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 підтверджених випадків Covid-19. У Тернопільській області зафіксовано 664 випадки.