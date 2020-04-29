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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна зазнає мільярдних збитків: Міненерго планує зупинити блоки АЕС

В Україні можуть зупинити три енергоблоки АЕС потужністю 3000 МВт і зменшити виробництво електроенергії ще на п’яти блоках.

Таке рішення ініціює в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомив екс-нардеп і член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

Зупинку двох атомних блоків заплановано на 10 травня, додав він.

За словами Лещенка, зупинка блоків АЕС грає на руку олігархам та може завдати мільярдних збитків державі.

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Україна зазнає мільярдних збитків: Міненерго планує зупинити блоки АЕС

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Ольгу Буславец т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України квітня.

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