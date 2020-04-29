В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град

Апрель, 29 в 18:51

В Украине испытывают ракети Тайфун-1 для реактивной системи Град

В Одесской области, в рамках ракетных испытаний, проходит второй этап испытаний реактивных снарядов Тайфун-1. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 122-мм реактивный снаряд Тайфун-1 создан в КБ Южное для реактивной системы залпового огня БМ-21 Град. Читайте: ВСУ досрочно получили 16 ракет Вильха











В Украине испытывают ракети Тайфун-1 для реактивной системи Град / 4 фотографии По озвученной информации, максимальная дальность Тайфун-1 составляет 40 км. Напомним, в Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 Нептун. Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракет. Источник: Генеральный штаб ВСУ

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