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Факты / Украина / Общество

В Украине испытывают ракети Тайфун-1 для реактивной системи Град

В Одесской области, в рамках ракетных испытаний, проходит второй этап испытаний реактивных снарядов Тайфун-1.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

122-мм реактивный снаряд Тайфун-1 создан в КБ Южное для реактивной системы залпового огня БМ-21 Град.

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  • В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град
  • В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град
  • В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град
  • В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град
  • В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град
  • В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град
  • В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град
  • В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град
В Украине испытывают ракети Тайфун-1 для реактивной системи Град / 4 фотографии

По озвученной информации, максимальная дальность Тайфун-1 составляет 40 км.

Напомним, в Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 Нептун.

Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракет.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

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