В Украине испытывают ракети Тайфун для реактивной системи Град

В Одесской области, в рамках ракетных испытаний, проходит второй этап испытаний реактивных снарядов Тайфун-1.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
122-мм реактивный снаряд Тайфун-1 создан в КБ Южное для реактивной системы залпового огня БМ-21 Град.
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В Украине испытывают ракети Тайфун-1 для реактивной системи Град / 4 фотографии
По озвученной информации, максимальная дальность Тайфун-1 составляет 40 км.
Напомним, в Одесской области продолжаются государственные испытания ракетного комплекса Р-360 Нептун.
Летные испытания проводятся с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракет.
Источник: Генеральный штаб ВСУ