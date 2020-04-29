PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні випробовують ракети Тайфун-1 для реактивної системи Град

На Одещині, в рамках ракетних випробувань, проходить другий етап випробувань реактивних снарядів Тайфун-1.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

122-мм реактивний снаряд Тайфун-1 створений у КБ Південне для реактивної системи залпового вогню БМ-21 Град.

Читайте: ЗСУ достроково отримали 16 ракет Вільха

  • В Україні випробовують ракети Тайфун для реактивної системи Град
  • В Україні випробовують ракети Тайфун для реактивної системи Град
  • В Україні випробовують ракети Тайфун для реактивної системи Град
  • В Україні випробовують ракети Тайфун для реактивної системи Град
  • В Україні випробовують ракети Тайфун для реактивної системи Град
  • В Україні випробовують ракети Тайфун для реактивної системи Град
  • В Україні випробовують ракети Тайфун для реактивної системи Град
  • В Україні випробовують ракети Тайфун для реактивної системи Град
В Україні випробовують ракети Тайфун-1 для реактивної системи Град / 4 фотографии

За озвученою інформацією, максимальна дальність Тайфун-1 складає 40 км.

Нагадаємо, в Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 Нептун.

Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракет.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка