В Україні випробовують ракети Тайфун для реактивної системи Град

На Одещині, в рамках ракетних випробувань, проходить другий етап випробувань реактивних снарядів Тайфун-1.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
122-мм реактивний снаряд Тайфун-1 створений у КБ Південне для реактивної системи залпового вогню БМ-21 Град.
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В Україні випробовують ракети Тайфун-1 для реактивної системи Град / 4 фотографии
За озвученою інформацією, максимальна дальність Тайфун-1 складає 40 км.
Нагадаємо, в Одеській області тривають державні випробування ракетного комплексу Р-360 Нептун.
Льотні випробування проводяться зі створенням реальних радіоперешкод для головки самонаведення ракет.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ