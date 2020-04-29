PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Виплати ветеранам до 9 травня: хто і скільки отримає

Виплати ветеранам до 9 травня складуть від 900 грн до 4 120 грн залежно від категорії.

Про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.

– Щорічно напередодні травневих свят більше мільйона ветеранів і жертв нацистських переслідувань отримують разову грошову допомогу до 5 травня. У 2020 році вона складе від 900 грн до 4 120 грн залежно від категорії, – сказала вона.

За її словами, на одноразові виплати ветеранам війни виділено 1,3 млрд грн з бюджету України.

Читайте: Кияни отримають виплати до Дня примирення і Дня перемоги – кому та скільки дадуть

Виплати до 9 травня за категоріями:

  • ветерани війни I групи інвалідності – 4 120 грн;
  • ветерани війни II групи інвалідності – 3 640 грн;
  • ветерани війни II групи інвалідності – 3 160 грн;
  • учасники бойових дій – 1 390 грн;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 120 грн;
  • члени сімей загиблих, дружини та чоловіки померлих осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, подружжя померлих учасників бойових дій, учасники війни, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин – по 900 грн.

Також Лазебна розповіла, що станом на 28 квітня 843 тис. ветеранів вже отримали грошові виплати.

Нагадаємо, у Міністерстві у справах ветеранів розробляють законопроект щодо пільгового ввезення автомобілів ветеранами з-за кордону на територію України для організації власної справи.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка