Виплати ветеранам до 9 травня: хто і скільки отримає

Виплати ветеранам до 9 травня складуть від 900 грн до 4 120 грн залежно від категорії.

Про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.

– Щорічно напередодні травневих свят більше мільйона ветеранів і жертв нацистських переслідувань отримують разову грошову допомогу до 5 травня. У 2020 році вона складе від 900 грн до 4 120 грн залежно від категорії, – сказала вона.

За її словами, на одноразові виплати ветеранам війни виділено 1,3 млрд грн з бюджету України.

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Виплати до 9 травня за категоріями:

ветерани війни I групи інвалідності – 4 120 грн;

ветерани війни II групи інвалідності – 3 640 грн;

ветерани війни II групи інвалідності – 3 160 грн;

учасники бойових дій – 1 390 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 120 грн;

члени сімей загиблих, дружини та чоловіки померлих осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, подружжя померлих учасників бойових дій, учасники війни, визнані за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин – по 900 грн.

Також Лазебна розповіла, що станом на 28 квітня 843 тис. ветеранів вже отримали грошові виплати.

Нагадаємо, у Міністерстві у справах ветеранів розробляють законопроект щодо пільгового ввезення автомобілів ветеранами з-за кордону на територію України для організації власної справи.