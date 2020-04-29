Разрешение на вход в украинские государственные структуры можно получить без физических документов, в частности бумажного паспорта.

Это стало возможным благодаря приложению Дія от Минцифры, где хранятся цифровые документы, удостоверяющие личность человека.

Такой информацией в своем Telegram-канале поделился глава министерства Михаил Федоров.

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— Ранее для получения пропуска в КМУ, министерства, ведомства, местные госадминистрации и другие органы был нужен физический документ, удостоверяющий личность. Теперь такой пропуск можно получить, предъявив один из цифровых паспортов в Дії, — отметил Федоров.

Министр добавил, что это может быть и ID-карта, и заграничный биометрический паспорт.

Недавно Факты ICTV рассказывали, насколько безопасно хранить данные в приложении Дія. Речь идет о кабинете гражданина, в котором можно проверить информацию о своей недвижимости, электронных документах, авто, земле и бизнесе.