PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

С приложением Дія в госорганы можно без паспорта

Разрешение на вход в украинские государственные структуры можно получить без физических документов, в частности бумажного паспорта.

Это стало возможным благодаря приложению Дія от Минцифры, где хранятся цифровые документы, удостоверяющие личность человека.

Такой информацией в своем Telegram-канале поделился глава министерства Михаил Федоров.

Читайте: В приложении Дія до конца года заработает 50 публичных услуг

— Ранее для получения пропуска в КМУ, министерства, ведомства, местные госадминистрации и другие органы был нужен физический документ, удостоверяющий личность. Теперь такой пропуск можно получить, предъявив один из цифровых паспортов в Дії, — отметил Федоров.

Министр добавил, что это может быть и ID-карта, и заграничный биометрический паспорт.

Недавно Факты ICTV рассказывали, насколько безопасно хранить данные в приложении Дія. Речь идет о кабинете гражданина, в котором можно проверить информацию о своей недвижимости, электронных документах, авто, земле и бизнесе.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка