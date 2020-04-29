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Факти / Україна / Суспільство

З додатком Дія до держорганів можна без паспорта

Дозвіл на вхід до українських державних структур можна отримати без фізичних документів, зокрема, паперового паспорта.

Це стало можливим завдяки додатку Дія від Мінцифри, де зберігаються цифрові документи, що посвідчують особу людини.

Такою інформацією у своєму Telegram-каналі поділився очільник міністерства Михайло Федоров.

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– Раніше для отримання перепустки у КМУ, міністерства, відомства, місцеві держадміністрації та інші органи був потрібен фізичний документ, що посвідчує особу. Тепер таку перепустку можна отримати, пред’явивши один з цифрових паспортів у Дії, – зазначив Федоров.

Міністр додав, що це може бути і ID-картка, і закордонний біометричний паспорт.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, наскільки безпечно зберігати особисті дані у додатку Дія. Йдеться про кабінет громадянина, у якому можна перевірити інформацію про свою нерухомість, електронні документи, авто, землю та бізнес.

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