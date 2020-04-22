В приложении Дія до конца года заработает 50 публичных услуг

В течение этого года на портал государственных услуг Дія переведут 50 приоритетных публичных услуг.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации цифровых паспортов.

Сейчас в Дії работает 27 публичных услуг онлайн.

— В течение этого года в онлайн будет переведено 50 приоритетных услуг, соответствует 80% всех обращений граждан, — сказал премьер.

Читайте: Можно ли выехать с цифровым паспортом за границу

Из наиболее популярных сегодня работает:

открытие ФПЛ;

оформление справок о несудимости;

оформление пособия на рождение ребенка;

ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет;

подача иск в суд;

выдача документы водителя;

выдача выписок из реестров.

Все услуги предоставляются исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов

Напомним, в Украине разработали цифровые паспорта, которые можно будет использовать в приложении Действие.