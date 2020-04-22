В приложении Дія до конца года заработает 50 публичных услуг

В течение этого года на портал государственных услуг Дія переведут 50 приоритетных публичных услуг.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации цифровых паспортов.
Сейчас в Дії работает 27 публичных услуг онлайн.
— В течение этого года в онлайн будет переведено 50 приоритетных услуг, соответствует 80% всех обращений граждан, — сказал премьер.
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Из наиболее популярных сегодня работает:
- открытие ФПЛ;
- оформление справок о несудимости;
- оформление пособия на рождение ребенка;
- ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет;
- подача иск в суд;
- выдача документы водителя;
- выдача выписок из реестров.
Все услуги предоставляются исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов
Напомним, в Украине разработали цифровые паспорта, которые можно будет использовать в приложении Действие.