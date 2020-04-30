Комитет Рады раскритиковал программу правительства за невнимательность к промышленности

В комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития подвергли жесткой критике программу правительства и отправили ее на доработку.

Во время рассмотрения документа заместитель главы комитета Дмитрий Кисилевский указал на отсутствие взаимодействия Кабмина с парламентскими структурами, отметив, что не было никаких консультаций перед внесением программы, несмотря на его неоднократные просьбы.

При этом нардеп отметил, что не нашел в документе полноценного экономического блока, за что критиковал и предыдущее правительство.

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– Я пытался найти промышленный блок вашей программы. К сожалению, то, что я прочитал, больше похоже на каталог слоганов и лозунгов. Поэтому я решил посмотреть, какие реальные действия сделало ваше правительство по отношению к промышленности с момента назначения. Возможно, они бы прояснили мне, что стоит за этими лозунгами. Все, что я нашел, что хоть как-то имеет отношение к промышленности, касается электроэнергетики, – добавил Кисилевский.

В то же время он раскритиковал действия правительства из-за роста тарифов на электроэнергию для промышленности, напомнив, что Энергоатом в конце марта-начале апреля вышел на рынок с максимальной ценой на электроэнергию, чем спровоцировал рост тарифов для потребителей на 35%.

По его словам, также запретили импорт электроэнергии, который сдерживал рост тарифов в Украине.

– Вот промышленная политика нынешнего правительства. И она очень скоро даст свои результаты в виде массовых сокращений. Не всех производителей добил коронавирус. Но, похоже, добьет бездействие или даже конкретные действия правительства, – подытожил народный депутат.

По итогам заседания парламентский комитет рекомендовал отправить документ на доработку.

Напомним, 13 апреля Кабмин подал в Раду проект о Программе деятельности правительства.