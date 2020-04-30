Комітет Ради розкритикував програму уряду через неуважність до промисловості

У комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку піддали жорсткій критиці програму уряду і відправили її на доопрацювання.

Під час розгляду документа заступник голови комітету Дмитро Кисилевський вказав на відсутність взаємодії Кабміну з парламентськими структурами, зазначивши, що не було жодних перед внесенням програми, незважаючи на його неодноразові прохання.

Також нардеп зазначив, що не знайшов у документі повноцінного економічного блоку, за що критикував і попередній уряд.

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– Я намагався знайти промисловий блок вашої програми. На жаль, те, що я прочитав, більше схоже на каталог слоганів і гасел. Тому я вирішив подивитися, які реальні дії зробив ваш уряд щодо промисловості з моменту призначення. Можливо, вони б прояснили мені, що стоїть за цими гаслами. Все, що я знайшов, що хоч якось стосується промисловості, це електроенергетика, – додав Кисилевський.

Водночас він розкритикував дії уряду через зростання тарифів на електроенергію для промисловості, нагадавши, що Енергоатом наприкінці березня-на початку квітня вийшов на ринок з максимальною ціною на електроенергію, чим спровокував зростання тарифів для споживачів на 35%.

За його словами, також заборонили імпорт електроенергії, який стримував зростання тарифів в Україні.

– Ось промислова політика нинішнього уряду. І вона дуже скоро дасть свої результати у вигляді масових скорочень. Не всіх виробників добив коронавірус. Але, схоже, доб’є бездіяльність або навіть конкретні дії уряду, – підсумував народний депутат.

За підсумками засідання парламентський комітет рекомендував відправити документ на доопрацювання.

Нагадаємо, 13 квітня Кабмін подав у Раду проект про Програму діяльності уряду.