Программа деятельности Кабмина: в приоритетах — пенсии и оклады медикам

В Программе деятельности Кабмина меры по преодолению коронавируса и поддержка населения определены как краткосрочные приоритеты.

Правительство планирует направить первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия коронавируса. Об этом говорится в проекте постановления правительства №3330 от 13 апреля.

Читайте: Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 13 апреля

Кроме того, одним из краткосрочных приоритетов правительство определило социальные мероприятия поддержки, среди которых:

обеспечение ежегодной индексации пенсий и оказания помощи пенсионерам и другим незащищенным слоям населения;

максимальное упрощение предоставления временной помощи по безработице на период действия карантинных мероприятий;

обеспечение повышенной оплаты труда медицинским работникам и лицам, которые задействованы в ликвидации вспышек коронавирусной инфекции;

организация дистанционного обучения, завершения 2019/2020 учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в образовательные учреждения в 2020 году.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин подал в Раду проект о Программе деятельности правительства.