В Киеве общая задолженность за коммунальные услуги составляет почти 6 млрд грн.

Об этом сообщил Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 30 апреля.

— Из-за карантина люди и предприятия столкнулись с финансовыми проблемами. И это повлияло на уровень расчетов за коммунальные услуги. Сегодня в Киеве общая задолженность за коммунальные услуги — почти 6 млрд гривен. Это очень большая сумма. Хочу отметить, что тенденция к уменьшению уровня оплаты может привести к перебоям с предоставлением коммунальных услуг, — подчеркнул мэр столицы.

Также он отметил, что деньги, полученные от киевлян за услуги, идут на закупку газа и реконструкцию устаревших теплотрасс.

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Еще Виталий Кличко напомнил, что киевляне могут оплатить все коммунальные услуги онлайн через Центр коммунального сервиса. Также создана страница Facebook, где можно связаться со специалистами центра и получить консультацию о предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Помощь можно получить и на горячей линии Центра коммунального сервиса. Дополнительно открыли 10 стационарных номеров в каждом районе города.

Ранее Факты ICTV сообщали, что во время карантина будет действовать льготный период платы за коммунальные услуги в размере 10%.