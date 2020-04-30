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Факти / Україна / Суспільство

Кияни заборгували майже 6 млрд грн за комунальні послуги

У Києві загальна заборгованість за комунальні послуги сягає майже 6 млрд грн.

Про це повідомив Віталій Кличко на онлайн прес-конференції 30 квітня.

 – Через карантин люди та підприємства зіштовхнулися з фінансовими проблемами. І це вплинуло на рівень розрахунків за комунальні послуги. Сьогодні у Києві загальна заборгованість за комунальні послуги – майже 6 млрд гривень. Це дуже велика сума. Хочу наголосити, що тенденція до зменшення рівня сплати може призвести до перебоїв із наданням комунальних послуг, – підкреслив мер столиці.

Також він зазначив, що гроші, отримані від киян за послуги, йдуть на закупівлю газу та реконструкцію застарілих теплотрас.

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Ще Віталій Кличко нагадав, що кияни можуть сплатити всі комунальні послуги онлайн через Центр комунального сервісу. Також створена сторінка Facebook, де можна зв’язатись з фахівцями центру та отримати консультацію щодо надання житлово-комунальних послуг.

Допомогу також можна отримати і на гарячій лінії Центру комунального сервісу. Додатково відкрили 10 стаціонарних номерів у кожному районі міста.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що під час карантину діятиме пільговий період плати за комунальні послуги у розмірі 10%.

Джерело: КМДА

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