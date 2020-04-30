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Факты / Украина / Общество

Смягчение карантина в Черкассах: 1 мая откроют рестораны и салоны красоты

Исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания. В то же время это возможно только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Кому разрешили работать:

  • магазинам по продаже непродовольственных товаров, стройматериалов, электроинструментов, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;
  • мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;
  • рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;
  • летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;
  • городским паркам, скверам, учреждениям и аттракционам, расположенных на их территории;
  • объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

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Пом’якшення карантину у Черкасах

Напомним, ранее мы писали, как изменилась экономика Украины во время карантина.

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