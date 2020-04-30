Пом’якшення карантину у Черкасах: 1 травня відкриють ресторани та салони краси

Виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання. Водночас це можливо лише за умови жорсткого дотримання протиепідемічних заходів.

Кому дозволили працювати:

магазинам з продажу непродовольчих товарів, будматеріалів, електроінструментів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

майстерням із ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень та салонів краси, салонів для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проектних організацій;

ринкам, ярмаркам із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літнім майданчикам закладів ресторанного господарства;

міським паркам, скверам, закладам та атракціонам, розташованих на їх території;

об’єктам спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як змінилася економіка України під час карантину.