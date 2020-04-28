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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Безработица, бизнес и демография: как изменилась экономика Украины во время карантина

Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет представил дашборд посвященный карантину и экономике Украины.

— На нем можно отслеживать влияние карантина на экономику — всего более 30 показателей, которые обновляются ежедневно/еженедельно/ежемесячно, — отметил Дубилет.

При создании использовались показатели, по которым можно оценивать изменения состояния заболеваемости, миграционных и демографических процессов, занятости, финансах и торговле, а также бюджете и налогах.

— Мы получили официальные данные с 1 октября 2019 года, добавили к ним понятные визуализации и объединили на одной странице.

Теперь можно не предполагать, а точно определить сколько украинцев вернулось в страну (463 тыс. человек), насколько упал объем продаж обуви и одежды в магазинах (-98,6%), как меняется количество безработных (431 тыс. человек) и какая область меньше потеряла доходов в местный бюджет, — отметил экс-чиновник.

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Дашборда будет функционировать во время карантина и до момента восстановления экономики.

Вскоре на нем появятся новые показатели и возможность исследовать их более подробно.

По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.

К слову, в Украине второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Это будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом.

Источник: Рейтинг

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