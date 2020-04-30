30 апреля 0 13.30 начнется внеочередное заседание Верховной Рады.
В первом чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в Избирательный кодекс Украины.
Также на повестке дня — изменение изменений в Налоговый кодекс.
В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект облегчения задолженности в сфере рынка электроэнергии.
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Во втором чтении депутаты будут голосовать за ратификацию договора между Украиной и Республикой Казахстан о экстрадиции и правовой помощи по уголовным делам.
Кроме этого, депутаты заслушают отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов.
Напомним, глава верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на четверг, 30 апреля.