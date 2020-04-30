30 апреля 0 13.30 начнется внеочередное заседание Верховной Рады.

В первом чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в Избирательный кодекс Украины.

Также на повестке дня — изменение изменений в Налоговый кодекс.

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект облегчения задолженности в сфере рынка электроэнергии.

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Во втором чтении депутаты будут голосовать за ратификацию договора между Украиной и Республикой Казахстан о экстрадиции и правовой помощи по уголовным делам.

Кроме этого, депутаты заслушают отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов.



