30 квітня 0 13.30 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради.

У першому читанні депутати розглядатимуть внесення змін до Виборчого кодексу України.

Також на порядку денному – зміни до Податкового кодексу.

У першому читанні парламентарі розглянуть законопроект полегшення заборгованості у сфері ринку електроенергії.

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У другому читанні депутати голосуватимуть за ратифікацію договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію та правову допомогу у кримінальних справах.

Окрім цього депутати заслухають звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів.



