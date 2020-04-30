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Факты / Украина / Политика

Рада хочет освободить медиков от налогов во время карантина

Верховная Рада приняла законопроект об освобождении медиков от налогов на доходы в первом чтении, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Законопроект о дополнительной поддержке налогоплательщиков на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции, который предусматривает освобождение медиков, занятых в ликвидации последствий пандемии, от налогов на доходы до 30 июня 2020 года.

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За основу законопроекта №3329-2 проголосовали 336 народных депутатов.

Также он предусматривает временную отмену налогообложения доходов медиков и военного сбора, работающих с больными коронавирусом.

Законопроект позволяет продлить срок неначисления пени и неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства с 1 марта до последнего календарного дня месяца, в котором завершается карантин.

Ранее мы писали, что Рада приняла в первом чтении закон об освобождении ФЛП от уплаты единого налога за май 2020 года.

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