Рада хоче звільнити медиків від податків під час карантину

Верховна Рада ухвалила законопроект про звільнення медиків від податків на доходи у першому читанні, які ведуть боротьбу з коронавірусом.

Законопроект про додаткову підтримку платників податків на період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної інфекції, який передбачає звільнення медиків, зайнятих у ліквідації наслідків пандемії, від податків на доходи до 30 червня 2020 року.

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За основу законопроекту №3329-2 проголосували 336 народних депутатів.

Також він передбачає тимчасове скасування оподаткування доходів медиків та військового збору, що працюють з хворими на коронавірус.

Законопроект дозволяє продовжити строк ненарахування пені та незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства з 1 березня до останнього календарного дня місяця, в якому завершується карантин.

Раніше ми писали, що Рада ухвалила у першому читанні закон щодо звільнення ФОПів від сплати єдиного податку за травень 2020 року.