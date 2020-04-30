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Факты / Украина

Рада снизила размер залога для кандидатов в мэры

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект №2769, который предусматривает уменьшение размера денежного залога для кандидатов в мэры и кандидатов по избирательным спискам партий областных и городских советов.

За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов.

В частности, документ предлагает внести изменения в ст. 225 Избирательного кодекса и установить размер денежного залога в сумме четырех минимальных заработных плат за каждые 90 тыс. избирателей для кандидатов в мэры в городах с количеством избирателей более 90 тыс., и избирательных списков партий в местные советы (областные и городские) с количеством избирателей более 90 тыс.

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К слову, сейчас размер денежного залога рассчитывается из суммы четырех размеров минимальных заработных плат за каждые 10 тыс. избирателей.

Сейчас залог для регистрации партийного списка в областные советы составляет от 1,28 млн грн до 4,67 млн грн.

Напомним, 1 января новый Избирательный кодекс вступил в силу. Что он предусматривает — ранее писали Факты ICTV.

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