Рада может вернуться к обычному режиму работы 20 мая — Арахамия

Верховная Рада проработает еще 2-3 недели в режиме внеочередных заседаний.

Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Еженедельно по инициативе парламента, мы собираем со всех фракций законодательные инициативы. Созывать внеочередные заседания. Если президент определит какие-то законопроекты, как неотложные, то будем в дополнение к этим сессиям собираться еще, — говорит Арахамия.

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Если Кабмин примет решение об ослаблении карантина — депутаты вернутся к обычному режиму работы за 2-3 недели.

— 20 мая мы выйдем в режим нормальной работы украинского парламента, — добавил глава фракции.

Напомним, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание 30 апреля.

В первом чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в Налоговый и Избирательный кодексы Украины.

Также парламентарии будут голосовать за внесение изменений в закон об Антимонопольном комитете.