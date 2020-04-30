Рада може повернутися до звичного режиму роботи 20 травня – Арахамія

Верховна Рада пропрацює ще 2-3 тижні в режимі позачергових засідань.

Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Щотижня з ініціативи парламенту, ми збираємо з усіх фракцій законодавчі ініціативи. Скликатимемо позачергові засідання. Якщо президент визначить якісь законопроекти, як невідкладні, то будемо на додаток до сесій збиратися ще, – каже Арахамія.

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Якщо Кабмін ухвалить рішення про послаблення карантину – депутати повернуться до звичного режиму роботи через 2-3 тижні.

– 20 травня ми вийдемо в режим нормальної роботи українського парламенту, – додав голова фракції.

Нагадаємо, Верховна Рада зібралась на позачергове засідання 30 квітня.

У першому читанні депутати розглядатимуть внесення змін до Податкового та Виборчого кодексів України.

Також парламентарі голосуватимуть за внесення змін до закону про Антимонопольний комітет.