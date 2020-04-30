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Факты / Украина / Политика

Изменения в Налоговом, Избирательном кодексах и АМКУ — что будет рассматривать Рада 30 апреля

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 30 апреля в 13.30.

В первом чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в Налоговый и Избирательный кодексы Украины.

Также парламентарии будут голосовать за внесение изменений в закон об Антимонопольном комитете.

Парламенту также предложат создать следственную комиссию для расследования информации о коррупции на таможне и в налоговой службе.

Повестка дня Верховной Рады на 30 апреля:

Порядок денний позачерговог…

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Кроме этого, депутаты должны заслушать отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на четверг, 30 апреля.

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