Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 30 апреля в 13.30.

В первом чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в Налоговый и Избирательный кодексы Украины.

Также парламентарии будут голосовать за внесение изменений в закон об Антимонопольном комитете.

Парламенту также предложат создать следственную комиссию для расследования информации о коррупции на таможне и в налоговой службе.

Повестка дня Верховной Рады на 30 апреля:

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Кроме этого, депутаты должны заслушать отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады на четверг, 30 апреля.