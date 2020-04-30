Рада знизила розмір застави для кандидатів у мери

Депутати підтримали у першому читанні законопроект №2769, який передбачає зменшення розміру грошової застави для кандидатів у мери та кандидатів за виборчими списками партій обласних і міських рад.

За відповідне рішення проголосували 248 нардепів.

Зокрема, документ пропонує внести зміни до ст. 225 Виборчого кодексу і встановити розмір грошової застави у сумі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожні 90 тис. виборців для кандидатів у міські голови в містах з кількістю виборців понад 90 тис., і виборчих списків партій до місцевих рад (обласних і міських) з кількістю виборців понад 90 тис.

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До слова, наразі розмір грошової застави розраховується з суми чотирьох розмірів мінімальних заробітних плат за кожні 10 тис. виборців.

Наразі застава для реєстрації партійного списку в обласні ради становить від 1,28 млн грн до 4,67 млн ​​грн.

Нагадаємо, 1 січня новий Виборчий кодекс набув чинності. Що він передбачає – рініше писали Факти ICTV.