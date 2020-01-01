В Украине вступил в силу Избирательный кодекс: что он предусматривает

1 января 2020 года начинает действовать Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную систему выборов с открытыми списками и гарантирующий гендерный баланс.

Избирательный кодекс вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением нескольких подпунктов переходных положений, один из которых, вводится в действие с 1 июля 2020 года.

Положения про осуществление полномочий органов администрирования и ведения госреестра избирателей региональными и территориальными представительствами ЦИК, вступают в действие на следующий день после принятия ЦИК решения о начале работы ее представительств.

Закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.

Согласно документу, избиратели на выборах будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

– Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основах пропорциональной системы согласно единым спискам кандидатов в депутаты в общенациональном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий, – говорится в законе.

Кодекс гарантирует, что первые девять кандидатов партийного списка, попадают в парламент, если партия преодолела пятипроцентный барьер.

При формировании партийных списков политические силы обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

– При формировании общегосударственного и региональных избирательных списков, партия должна обеспечить присутствие в каждой пятерке каждого избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола), – говорится в Кодексе.

Согласно закону, очередные выборы в ВР проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента.

Внеочередные выборы депутатов проходят в последнее воскресенье 60-дневного срока после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

Согласно Кодексу, выборы президента Украины могут быть очередными, внеочередными и повторными.

Очередные выборы президента проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента и назначает их ВР.

Внеочередные и повторные выборы президента проходят в последнее воскресенье 90-дневного срока со дня их назначения ВР.

Согласно Избирательному кодексу, одно и тоже лицо не может быть президентом Украины более чем два срока подряд.

– Лицо, которое дважды подряд избиралось на пост президента Украины не может быть выдвинута кандидатом на эту должность, – говорится в Избирательном кодексе.

Лицо, полномочия которого на посту президента прекращены досрочно по основаниям, установленным Конституцией, не может быть выдвинута кандидатом на пост президента на внеочередных выборах, назначенных в связи с указанным прекращениям полномочий.

В законе также оговаривается, что официальными наблюдателями на выборах не могут быть граждане или подданные государства, признанного Верховной Радой государством агрессором или государством-оккупантом.

В Кодекс в статью об общем избирательном праве внесена норма, согласно которой право голоса на выборах депутатов Верховного Рады Автономной Республики Крым имеют право избиратели, проживающие на территории АРК.

Право голоса на выборах депутатов местных советов и городского головы имеют избиратели, которые относятся к соответствующей территориальной громаде.

Согласно закону граждане Украины, проживающие за границей, а также лица, признанные судом недееспособными, и граждане Украины, которые по решению суда находятся в местах лишения свободы не имеют права голоса на местных выборах.

Согласно закону, ЦИК и территориальные избирательные комиссии могут для проверки наличия или отсутствия оснований для принятия решения о регистрации или об отмене регистрации кандидатов делать запросы в МВД, МИД, Госпогранслужбу, Государственную судебную администрацию.

– Субъекты, которым адресован данный запрос, обязаны неотложно, но не более, чем в течение двух дней со дня его поступления предоставить Избирательной комиссии соответствующую информацию, – отмечается в законопроекте.

Отсутствие ответа на запрос не является основанием для принятия решения о регистрации или об отмене в регистрации кандидата на соответствующих выборах.

Контроль над отчетами о поступлении и использовании средств избирательных фондов на общегосударственных и местных выборах осуществляет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об Избирательном кодексе, принятый парламентом с его предложениями 19 декабря.