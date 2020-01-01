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Факты / Украина / Политика

В Украине вступил в силу Избирательный кодекс: что он предусматривает

1 января 2020 года начинает действовать Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную систему выборов с открытыми списками и гарантирующий гендерный баланс.

верховна рада

Избирательный кодекс вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением нескольких подпунктов переходных положений, один из которых, вводится в действие с 1 июля 2020 года.

Положения про осуществление полномочий органов администрирования и ведения госреестра избирателей региональными и территориальными представительствами ЦИК, вступают в действие на следующий день после принятия ЦИК решения о начале работы ее представительств.

Закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками.

Согласно документу, избиратели на выборах будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

– Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основах пропорциональной системы согласно единым спискам кандидатов в депутаты в общенациональном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий, – говорится в законе.

Кодекс гарантирует, что первые девять кандидатов партийного списка, попадают в парламент, если партия преодолела пятипроцентный барьер.

При формировании партийных списков политические силы обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

– При формировании общегосударственного и региональных избирательных списков, партия должна обеспечить присутствие в каждой пятерке каждого избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола), – говорится в Кодексе.

Согласно закону, очередные выборы в ВР проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента.

Внеочередные выборы депутатов проходят в последнее воскресенье 60-дневного срока после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

Согласно Кодексу, выборы президента Украины могут быть очередными, внеочередными и повторными.

Очередные выборы президента проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента и назначает их ВР.

Внеочередные и повторные выборы президента проходят в последнее воскресенье 90-дневного срока со дня их назначения ВР.

Согласно Избирательному кодексу, одно и тоже лицо не может быть президентом Украины более чем два срока подряд.

– Лицо, которое дважды подряд избиралось на пост президента Украины не может быть выдвинута кандидатом на эту должность, – говорится в Избирательном кодексе.

Лицо, полномочия которого на посту президента прекращены досрочно по основаниям, установленным Конституцией, не может быть выдвинута кандидатом на пост президента на внеочередных выборах, назначенных в связи с указанным прекращениям полномочий.

В законе также оговаривается, что официальными наблюдателями на выборах не могут быть граждане или подданные государства, признанного Верховной Радой государством агрессором или государством-оккупантом.

В Кодекс в статью об общем избирательном праве внесена норма, согласно которой право голоса на выборах депутатов Верховного Рады Автономной Республики Крым имеют право избиратели, проживающие на территории АРК.

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Право голоса на выборах депутатов местных советов и городского головы имеют избиратели, которые относятся к соответствующей территориальной громаде.

Согласно закону граждане Украины, проживающие за границей, а также лица, признанные судом недееспособными, и граждане Украины, которые по решению суда находятся в местах лишения свободы не имеют права голоса на местных выборах.

Согласно закону, ЦИК и территориальные избирательные комиссии могут для проверки наличия или отсутствия оснований для принятия решения о регистрации или об отмене регистрации кандидатов делать запросы в МВД, МИД, Госпогранслужбу, Государственную судебную администрацию.

– Субъекты, которым адресован данный запрос, обязаны неотложно, но не более, чем в течение двух дней со дня его поступления предоставить Избирательной комиссии соответствующую информацию, – отмечается в законопроекте.

Отсутствие ответа на запрос не является основанием для принятия решения о регистрации или об отмене в регистрации кандидата на соответствующих выборах.

Контроль над отчетами о поступлении и использовании средств избирательных фондов на общегосударственных и местных выборах осуществляет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об Избирательном кодексе, принятый парламентом с его предложениями 19 декабря.

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