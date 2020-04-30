Рада звільнила ФОПи від ЄСВ за травень 2020

Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон щодо звільнення ФОПів від сплати єдиного податку за травень 2020 року.

Для того, щоб законопроект набув чинності, за нього мають проголосувати у другому читанні.

Цим законом пропонують продовжити до 31 травня термін звільнення фізичних осіб-підприємців (ФОП) від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе.

Відповідно, підприємцям за другий квартал 2020 року потрібно буде сплатити ЄСВ лише за один місяць, а саме за червень.

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Також цим законопроєктом продовжується термін мораторію на перевірки бізнесу.

Народні депутати відмовилися голосувати за закон у цілому, але скоротили термін подання правок.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що Кабмін виділив кошти розміром 1,6 млрд гривень на дітей фізичних осіб-підприємців (ФОП) із фонду боротьби з коронавірусом.