Правительство выделило 1,6 млрд грн для предоставления помощи на детей ФЛП

Правительство выделило средства в размере 1,6 млрд гривен на детей физических лиц-предпринимателей (ФЛП) из фонда борьбы с коронавирусом.

Пособие будет предусмотрено для тех предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй групп плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг.

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Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

— Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина. Я уверена, что в ближайшее время после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины, программа полностью заработает, — отметила министр.

Такое решение правительства позволит провести выплаты на 414 тыс. детей из 337 тыс. семей ФЛП.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин принял постановление о выплате пособия на детей до 10 лет для ФЛП.