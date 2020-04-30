PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Уряд виділив 1,6 млрд грн для надання допомоги на дітей ФОП

Уряд виділив кошти розміром 1,6 млрд гривень на дітей фізичних осіб-підприємців (ФОП) із фонду боротьби з коронавірусом.

Грошова допомога буде передбачена для тих підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої груп платників єдиного податку, більшість з яких працює у сфері послуг.

Читайте: У Мукачеві ФОПи на два місяці звільняються від сплати єдиного податку

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

 – Це одна з антикризових програм щодо посилення соціального захисту сімей у період карантину. Я впевнена, що найближчим часом, після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради України, програма повністю запрацює, – наголосила міністр.

Таке рішення Уряду дасть можливість провести виплати на 414 тис. дітей з 337 тис. сімей ФОП.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін ухвалив постанову про виплату допомоги на дітей до 10 років для ФОП.

Джерело: Мінсоцполітики

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка