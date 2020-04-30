Уряд виділив 1,6 млрд грн для надання допомоги на дітей ФОП

Уряд виділив кошти розміром 1,6 млрд гривень на дітей фізичних осіб-підприємців (ФОП) із фонду боротьби з коронавірусом.

Грошова допомога буде передбачена для тих підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої груп платників єдиного податку, більшість з яких працює у сфері послуг.

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Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

– Це одна з антикризових програм щодо посилення соціального захисту сімей у період карантину. Я впевнена, що найближчим часом, після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради України, програма повністю запрацює, – наголосила міністр.

Таке рішення Уряду дасть можливість провести виплати на 414 тис. дітей з 337 тис. сімей ФОП.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін ухвалив постанову про виплату допомоги на дітей до 10 років для ФОП.