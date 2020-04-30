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Факти / Україна / Політика

Зміни до Податкового, Виборчого кодексів та АМКУ – що розглядатиме Рада 30 квітня

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 30 квітня о 13.30.

У першому читанні депутати розглядатимуть внесення змін до Податкового та Виборчого кодексів України.

Також парламентарі голосуватимуть за внесення змін до закону про Антимонопольний комітет.

Парламенту також запропонують створити слідчу комісію для розслідування інформації щодо корупції на митниці й у податковій службі.

Порядок денний Верховної Ради на 30 квітня: 

Порядок денний позачерговог…

Читайте: Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

Окрім цього, депутати мають заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Ради на четвер, 30 квітня.

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