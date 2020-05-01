Очередное решение в пользу монополиста: что не так с завышением цены на электричество

Тарифный регулятор энергетики НКРЕКУ принял новое выгодное решение для украинского олигарха.
Завышенная цена электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать и в выходные дни.
Дело в том, что из-за снижения спроса среди бытовых потребителей, на выходных цена электроэнергии снижалась.
По словам бывшего народного депутата Сергея Лещенко, перед этим тарифный регулятор полностью запретил импорт электроэнергии, даже из Беларуси. Именно этого и хотел ДТЭК.
Хотя глава НКРЕКУ Валерий Тарасюк говорил, что без импорта не будет конкуренции.
Несмотря на полную безнаказанность со стороны антимонопольных органов и беспомощность правительства, которое за борьбой с короновирусом забывает об ответственности за работу украинской экономики, монополист после последних кадровых правительственных решений решил зарабатывать еще и в выходные.
Совокупностью различных решений уже на этой неделе (27 апреля — 1 мая) цена электроэнергии для бытовых потребителей взлетела почти на 20%.
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Лещенко заявил, что с Минэнергетики к Энергоатому поступило распоряжение о полном прекращении трех блоков мощностью 3 тыс. МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках.
— Зачем? Остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать солнечные станции, работающих на высоком “зеленом” тарифе. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции все того же ДТЭК, — подчеркнул Лещенко.
Он отметил, что такие решения государству стоить миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом.
— Но, чтобы спасти государственный Энергоатом, депутаты могут проголосовать за специальный закон, которым выделят 10 млрд грн помощи Энергоатому в виде облигаций внутреннего государственного долга, — добавил бывший депутат.
По его словам, получается такая схема:
- Энергоатом спасает ДТЭК;
- государство уже спасает Энергоатом.
Таким образом, ДТЭК получает помощь от государства, но избегает национализации.
Так или иначе, уже очевидно, что эта некомпетентность правительства будет оплачена простыми украинцами — рабочими, которые потеряют работу из-за высоких тарифов на электричество и остановку производства, пенсионерами, которые не получат повышенные пенсии, потому что предприятия перестанут работать и платить налоги в бюджет.
И все это очевидно для тех, кто принимает такие решения.
Как писали Факты ICTV, в Украине цена электричества для промышленных предприятий подскочила на 35%. Теперь она вдвое выше, чем в соседней Польше или Румынии.