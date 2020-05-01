Чергове рішення на користь монополіста: що не так з завищенням ціни на електрику

Тарифний регулятор енергетики НКРЕКП ухвалив нове вигідне рішення для українського олігарха.

Завищена ціна електроенергії для непобутових споживачів діятиме і в вихідні дні.

Справа у тому, що через зниженням попиту серед непобутових споживачів, на вихідних ціна електроенергії знижувалася.

За словами колишнього народного депутата Сергія Лещенка, перед цим тарифний регулятор повністю заборонив імпорт електроенергії, навіть з Білорусі. Саме це і хотів ДТЕК.

Хоча раніше глава НКРЕКП Валерій Тарасюк говорив, що без імпорту не буде конкуренції.

Зважаючи на повну безкарність збоку антимонопольних органів і безпорадність Уряду, який за боротьбою з короновірусом забуває про відповідальність за роботу української економіки, монополіст після останніх кадрових урядових рішень вирішив заробляти ще й у вихідні.

Сукупністю різних рішень вже цього тижня (27 квітня – 1 травня) ціна електроенергії для непобутових споживачів злетіла майже на 20%.

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Лещенко заявив, що з Міненергетики до Енергоатому надійшло розпорядження про повну зупинку трьох блоків потужністю 3 тис. МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

– Навіщо? Зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти сонячні станції, що працюють на високому “зеленому” тарифі. І також додаткову частку ринку отримають вугільні станції все того ж ДТЕК, – підкреслив Лещенко.

Він зауважив, що такі рішення державі коштуватимуть мільярдних збитків, а Енергоатом стане фактично банкрутом.

– Але, щоб врятувати державний Енергоатом, депутати можуть проголосувати за спеціальний закон, яким виділять 10 млрд грн допомоги Енергоатому у вигляді облігацій внутрішнього державного боргу, – додав колишній депутат.

За його словами, виходить така схема:

Енергоатом рятує ДТЕК;

держава вже рятує Енергоатом.

Таким чином, ДТЕК отримує допомогу від держави, але уникає націоналізації.

Так чи інакше, вже очевидно, що ця некомпетентність уряду буде оплачена простими українцями – робітниками, які втратять роботу через високі тарифи на електрику і зупинку виробництва, пенсіонерами, які не отримають підвищених пенсій, бо підприємства перестануть працювати і платити податки в бюджет.

І все це очевидно для тих, хто ухвалює такі рішення.

Як писали Факти ICTV, в Україні ціна електрики для промислових підприємств підскочила на 35%. Тепер вона вдвічі вища, ніж у сусідній Польщі чи Румунії.