В Украине рекордно подорожало электричество — причина

Меньше дешевой электроэнергии, больше дорогой. Правительство решило поддержать украинцев во время карантина рекордным ростом цен на электроэнергию. На этот раз решили остановить блоки государственных атомных электростанций, производящих дешевую электроэнергию. И вместо них покупать втридорога у угольных станции, большинство из которых принадлежат частной компании ДТЭК.

По странному стечению обстоятельств именно там раньше работал действующий Премьер Денис Шмыгаль.

Проект баланса энергосистемы правительство рассмотрело в понедельник, и сразу прислало Энергоатому новый, доработанный график работы. В Кабмине объясняют — все из-за снижения потребления электроэнергии.

Однако, затянуть пояса почему-то заставляют АЭС. Но производство энергии на угольных станциях возрастет с 20 до 30%. А 10 из 15 теплоэлектростанций в Украине принадлежат частной компании ДТЭК. Поэтому эксперты предполагают — решение готовили именно для них.

Причем атомная энергия чистейшая и самая дешевая, а предпочтение отдают тепловой, для производства которой сжигают уголь, и которая стоит в три раза дороже, чем атомная.

И это далеко не первый подарок правительства частному энергомонополисту. Перед этим был запрещен импорт электроэнергии, а затем и импорт угля. Результат не замедлил и цена электричества рекордно выросла. Сегодня она в два раза выше, чем в странах Евросоюза. А платить за такой подарок монополисту будут все. Эффект почувствует каждый из нас, просто зайдя в магазин.

На сколько еще нужно повышать цену электроэнергии, чтобы удовлетворить аппетиты частного монополиста, в правительстве не говорят. Но заплатит за это каждый украинец.

Факты ICTV ранее писали о том, что комитет Рады раскритиковал программу правительства за невнимательность к промышленности.

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