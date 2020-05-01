Подорожчання електроенергії: українців чекає підвищення комуналки і цін у магазинах

Уряд ухвалив рішення зменшити потужності державних атомних електростанцій і збільшити закупівлі у вугільних ТЕС, які належать приватній компанії-монополістці ДТЕК.

До слова, державні АЕС дають найдешевшу електроенергію, а закупівля у приватників коштуватиме дорого.

– Ми трохи так здивовані таким рішенням адже це найдешевший вид генерації і до чого це призведе? Звичайно, це призведе до підвищення тарифу для населення і для промисловості, – сказала експерт в галузі і екссекретарка комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Вікторія Войціцька.

Уряд планує вже 10 травня призупинити роботу трьох блоків АЕС і знизити потужності ще п’яти. Через це Україна втратить 40% найдешевшої електроенергії і повинна буде закуповувати її дорожче в три рази.

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– Завжди такі схеми пояснюються красивими словами. Але схема – це схема. Генерація атомних електростанцій повинні включатися в першу чергу, тому що вона є найдешешвша. А найдорожча повинна включатися після дешевших, – сказав голова комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

На думку експертів, рішення Кабміну може не тільки погіршити стан державної економіки, а й вплинути на екологію. Атомна енергія, від якої хочуть відмовитися, є найчистішим способом видобутку електроенергії. Перейти хочуть на спалювання вугілля.

– Вугілля спалюється на радянських ТЕС, які ніхто не модернізував останнім часом. ККД бажає кращого. Тому дивує таке рішення уряду, – сказав заступник голови комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.

Наслідки рішення уряду, якщо воно все ж буде втілене, відчує кожен українець. Це відіб’ється на комунальних платіжках і цінах в магазинах.

– Все це, як ланцюгова реакція, призведе до того, що по ланцюжку зі збільшенням ціни на електроенергію буде збільшуватися і ціна для кінцевого споживача. І це насправді шлях до повної економічної катастрофи для країни, – сказала Войціцька.

Нагадаємо, 30 квітня заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський піддав жорсткій критиці програму уряду. Він вказав на відсутність взаємодії Кабміну з парламентськими структурами, зазначивши, що не було ніяких консультацій перед внесенням програми, незважаючи на його неодноразові прохання.