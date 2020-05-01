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Факты / Украина

Работал на карантине: в Киеве полиция “накрыла” ресторан

Столичные полицейские выявили факт несоблюдения карантина заведением в Голосеевском районе.

— Административное правонарушение зафиксировано в Голосеевском районе столицы. На нарушителя составлен протокол. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от 34 до 170 тыс. гривен, — говорится в сообщении.

Вопреки карантину ресторан работал и обслуживал клиентов.

Читайте: Полиция проверила ресторан Велюр Тищенко, но посетителей не обнаружила

На момент проверки полицейские обнаружили четырех посетителей по двум столиками.

  • Работал на карантине: в Киеве полиция "накрыла" ресторан
  • Работал на карантине: в Киеве полиция "накрыла" ресторан
  • Работал на карантине: в Киеве полиция "накрыла" ресторан
  • Работал на карантине: в Киеве полиция "накрыла" ресторан
  • Работал на карантине: в Киеве полиция "накрыла" ресторан
  • Работал на карантине: в Киеве полиция "накрыла" ресторан
Работал на карантине: в Киеве полиция “накрыла” ресторан / 3 фотографии

Всего за последние сутки мобильные группы проверили 160 заведений, по результатам чего обнаружили в Голосеевском районе одно правонарушение.

Напомним, правительство приняло решение о продлении карантинных меро. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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