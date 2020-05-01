PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Працював на карантині: у Києві поліція “накрила” ресторан

Столичні поліцейські виявили факт недотримання карантину закладом харчування у Голосіївському районі.

– Адміністративне правопорушення зафіксовано у Голосіївському районі столиці. На порушника складено протокол. Санкція статті передбачає накладення штрафу на посадових осіб від 34 до 170 тис. гривень, – йдеться у повідомленні.

Всупереч карантинних обмежень ресторан працював й обслуговував клієнтів.

Читайте: Поліція перевірила ресторан Велюр Тищенка, але відвідувачів не виявила

На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками.

  • Працював на карантині: у Києві поліція "накрила" ресторан
  • Працював на карантині: у Києві поліція "накрила" ресторан
  • Працював на карантині: у Києві поліція "накрила" ресторан
  • Працював на карантині: у Києві поліція "накрила" ресторан
  • Працював на карантині: у Києві поліція "накрила" ресторан
  • Працював на карантині: у Києві поліція "накрила" ресторан
Працював на карантині: у Києві поліція “накрила” ресторан / 3 фотографии

Загалом за останню добу мобільні групи перевірили 160 закладів харчування, за результатами чого виявили у Голосіївському районі одне правопорушення.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про продовження карантинних заходів. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка