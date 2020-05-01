Працював на карантині: у Києві поліція “накрила” ресторан

Столичні поліцейські виявили факт недотримання карантину закладом харчування у Голосіївському районі.

– Адміністративне правопорушення зафіксовано у Голосіївському районі столиці. На порушника складено протокол. Санкція статті передбачає накладення штрафу на посадових осіб від 34 до 170 тис. гривень, – йдеться у повідомленні.

Всупереч карантинних обмежень ресторан працював й обслуговував клієнтів.

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На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками.











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Загалом за останню добу мобільні групи перевірили 160 закладів харчування, за результатами чого виявили у Голосіївському районі одне правопорушення.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про продовження карантинних заходів. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.