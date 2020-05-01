В Украине сейчас благоприятная эпидемическая ситуация для того, чтобы начинать отменять карантин.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

— 11 мая мы будем делать смягчения, так как сейчас это позволяет ситуация, — пояснил он.

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Степанов добавил, что люди устали от карантина, поэтому правительство проанализировало ситуацию с заболеваемостью Covid-19 и решило с 11 мая начать выход из него.

Напомним, правительство дважды продлевало карантин: до 24 апреля и до 11 мая.

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