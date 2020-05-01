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Факти / Україна / Суспільство

Ситуація в Україні дозволяє почати вихід з карантину – МОЗ

В Україні зараз сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб починати скасовувати карантинні обмеження.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

– 11 травня ми робитимемо пом’якшення, бо наразі це дозволяє ситуація,- пояснив він.

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Степанов додав, що люди втомилися від карантину, тому уряд проаналізував ситуацію з захворюваністю на Covid-19 і вирішив з 11 травня почати вихід з нього.

Нагадаємо, уряд двічі продовжував карантинні обмеження: до 24 квітня та до 11 травня.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

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