В Україні зараз сприятлива епідемічна ситуація для того, щоб починати скасовувати карантинні обмеження.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

– 11 травня ми робитимемо пом’якшення, бо наразі це дозволяє ситуація,- пояснив він.

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Степанов додав, що люди втомилися від карантину, тому уряд проаналізував ситуацію з захворюваністю на Covid-19 і вирішив з 11 травня почати вихід з нього.

Нагадаємо, уряд двічі продовжував карантинні обмеження: до 24 квітня та до 11 травня.

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