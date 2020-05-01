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Факты / Украина

В Украине обнаружили 10 861 случай Covid-19, за сутки — 455

По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.

За сутки обнаружили 455 новых больных. 272 человек умерли, 1413 выписаны.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 425 случаев;
  • Волынская область — 307 случаев;
  • Днепропетровская область — 364 случая;
  • Донецкая область — 70 случаев;
  • Житомирская область — 390 случаев;
  • Закарпатская область — 432 случая;
  • Запорожская область — 260 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 899 случаев;
  • Кировоградская область — 392 случая;
  • г. Киев — 1453 случая;
  • Киевская область — 694 случая;
  • Львовская область — 454 случая;
  • Луганская область — 35 случаев;
  • Николаевская область — 126 случаев;
  • Одесская область — 296 случаев;
  • Полтавская область — 211 случаев;
  • Ровенская область — 658 случаев;
  • Сумская область — 103 случая;
  • Тернопольская область — 793 случая;
  • Харьковская область — 274 случая;
  • Херсонская область — 120 случаев;
  • Хмельницкая область — 92 случая;
  • Черновицкая область — 1667 случаев;
  • Черкасская область — 296 случаев;
  • Черниговская область — 50 случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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