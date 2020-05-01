По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай коронавирусной болезни.
Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.
За сутки обнаружили 455 новых больных. 272 человек умерли, 1413 выписаны.
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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 425 случаев;
- Волынская область — 307 случаев;
- Днепропетровская область — 364 случая;
- Донецкая область — 70 случаев;
- Житомирская область — 390 случаев;
- Закарпатская область — 432 случая;
- Запорожская область — 260 случаев;
- Ивано-Франковская область — 899 случаев;
- Кировоградская область — 392 случая;
- г. Киев — 1453 случая;
- Киевская область — 694 случая;
- Львовская область — 454 случая;
- Луганская область — 35 случаев;
- Николаевская область — 126 случаев;
- Одесская область — 296 случаев;
- Полтавская область — 211 случаев;
- Ровенская область — 658 случаев;
- Сумская область — 103 случая;
- Тернопольская область — 793 случая;
- Харьковская область — 274 случая;
- Херсонская область — 120 случаев;
- Хмельницкая область — 92 случая;
- Черновицкая область — 1667 случаев;
- Черкасская область — 296 случаев;
- Черниговская область — 50 случаев.
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