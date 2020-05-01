По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай коронавирусной болезни.

Об этом свидетельствует статистика Минздрава по коронавирусу.

За сутки обнаружили 455 новых больных. 272 человек умерли, 1413 выписаны.

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На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 425 случаев;

Волынская область — 307 случаев;

Днепропетровская область — 364 случая;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 390 случаев;

Закарпатская область — 432 случая;

Запорожская область — 260 случаев;

Ивано-Франковская область — 899 случаев;

Кировоградская область — 392 случая;

г. Киев — 1453 случая;

Киевская область — 694 случая;

Львовская область — 454 случая;

Луганская область — 35 случаев;

Николаевская область — 126 случаев;

Одесская область — 296 случаев;

Полтавская область — 211 случаев;

Ровенская область — 658 случаев;

Сумская область — 103 случая;

Тернопольская область — 793 случая;

Харьковская область — 274 случая;

Херсонская область — 120 случаев;

Хмельницкая область — 92 случая;

Черновицкая область — 1667 случаев;

Черкасская область — 296 случаев;

Черниговская область — 50 случаев.

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