Станом на 1 травня в Україні зафіксовано 10 861 випадок коронавірусної хвороби.
Про це свідчить статистика МОЗ щодо коронавірусу.
За добу виявили 455 нових хворих осіб. 272 людей померло, 1413 одужало.
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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 425 випадків;
- Волинська область — 307 випадків;
- Дніпропетровська область — 364 випадки;
- Донецька область — 70 випадків;
- Житомирська область — 390 випадків;
- Закарпатська область — 432 випадки;
- Запорізька область — 260 випадків;
- Івано-Франківська область — 899 випадків;
- Кіровоградська область — 392 випадки;
- м. Київ — 1453 випадки;
- Київська область — 694 випадки;
- Львівська область — 454 випадки;
- Луганська область — 35 випадків;
- Миколаївська область — 126 випадків;
- Одеська область — 296 випадків;
- Полтавська область — 211 випадків;
- Рівненська область — 658 випадків;
- Сумська область — 103 випадки;
- Тернопільська область — 793 випадки;
- Харківська область — 274 випадки;
- Херсонська область — 120 випадків;
- Хмельницька область — 92 випадки;
- Чернівецька область — 1667 випадків;
- Черкаська область — 296 випадків;
- Чернігівська область — 50 випадків.
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