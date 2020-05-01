Все зависит от вас: Зеленский призвал украинцев отмечать майские выходные дома

Смягчение карантина в Украине запланировано с 11 мая и у государства есть четкий план выхода из него.

Об этом сказала президент Украины Владимир Зеленский.

— Впереди майские выходные. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая. У нас есть четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться. Но как быстро это произойдет – зависит только от вас, — сказал он.

Глава государства отметил, что карантин принес много трудностей бизнесу и гражданам.

Читайте: Ситуация в Украине позволяет начать выход из карантина — Минздрав

— Мы делаем все, чтобы хоть чуточку облегчить вам жизнь, — сказал он.

Зеленский отметил, что правительство сделало несколько шагов в этом направлении. В частности, из бюджета выделены 30 млрд грн на программу кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%, а также 6 млрд грн на увеличение минимального пособия по безработице.

Президент напомнил, что физическое лицо-предприниматель 1-й и 2-й группы налогоплательщиков может получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

Напомним, после 11 мая Кабмин планирует планирует использовать инструмент адаптивного регионального карантина.